WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028

25.1499 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WHFCL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1150 bis zu einem Hoch von 25.1500 gehandelt.

Tagesspanne
25.1150 25.1500
Jahresspanne
25.0000 25.7000
Vorheriger Schlusskurs
25.1499
Eröffnung
25.1500
Bid
25.1499
Ask
25.1529
Tief
25.1150
Hoch
25.1500
Volumen
5
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
-0.63%
Jahresänderung
-1.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K