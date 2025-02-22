Währungen / WHFCL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1499 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WHFCL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1150 bis zu einem Hoch von 25.1500 gehandelt.
Verfolgen Sie die WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHFCL News
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Tagesspanne
25.1150 25.1500
Jahresspanne
25.0000 25.7000
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1499
- Eröffnung
- 25.1500
- Bid
- 25.1499
- Ask
- 25.1529
- Tief
- 25.1150
- Hoch
- 25.1500
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.28%
- 6-Monatsänderung
- -0.63%
- Jahresänderung
- -1.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K