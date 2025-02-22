Moedas / WHFCL
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1499 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WHFCL para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.1150 e o mais alto foi 25.1500.
Veja a dinâmica do par de moedas WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.1150 25.1500
Faixa anual
25.0000 25.7000
- Fechamento anterior
- 25.1499
- Open
- 25.1500
- Bid
- 25.1499
- Ask
- 25.1529
- Low
- 25.1150
- High
- 25.1500
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.28%
- Mudança de 6 meses
- -0.63%
- Mudança anual
- -1.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh