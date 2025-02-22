Valute / WHFCL
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1200 USD 0.0299 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WHFCL ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1080 e ad un massimo di 25.1600.
Segui le dinamiche di WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.1080 25.1600
Intervallo Annuale
25.0000 25.7000
- Chiusura Precedente
- 25.1499
- Apertura
- 25.1600
- Bid
- 25.1200
- Ask
- 25.1230
- Minimo
- 25.1080
- Massimo
- 25.1600
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- -0.75%
- Variazione Annuale
- -2.03%
21 settembre, domenica