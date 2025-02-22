Divisas / WHFCL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WHFCL: WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028
25.1499 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WHFCL de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1150, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WhiteHorse Finance Inc - 7.875% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WHFCL News
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- WhiteHorse Finance 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WHF)
- WhiteHorse Finance (WHF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 11: 7.92% YTM With WHF And Its Baby Bond WHFCL (NASDAQ:WHF)
Rango diario
25.1150 25.1500
Rango anual
25.0000 25.7000
- Cierres anteriores
- 25.1499
- Open
- 25.1500
- Bid
- 25.1499
- Ask
- 25.1529
- Low
- 25.1150
- High
- 25.1500
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.28%
- Cambio a 6 meses
- -0.63%
- Cambio anual
- -1.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B