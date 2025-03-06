FiyatlarBölümler
Dövizler / WEYS
WEYS: Weyco Group Inc

30.87 USD 0.16 (0.52%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WEYS fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.50 ve Yüksek fiyatı olarak 30.94 aralığında işlem gördü.

Weyco Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.50 30.94
Yıllık aralık
25.51 41.05
Önceki kapanış
30.71
Açılış
30.40
Satış
30.87
Alış
31.17
Düşük
29.50
Yüksek
30.94
Hacim
107
Günlük değişim
0.52%
Aylık değişim
2.12%
6 aylık değişim
0.72%
Yıllık değişim
-9.21%
21 Eylül, Pazar