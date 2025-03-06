通貨 / WEYS
WEYS: Weyco Group Inc
30.71 USD 1.15 (3.89%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WEYSの今日の為替レートは、3.89%変化しました。日中、通貨は1あたり29.44の安値と30.89の高値で取引されました。
Weyco Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
29.44 30.89
1年のレンジ
25.51 41.05
- 以前の終値
- 29.56
- 始値
- 29.44
- 買値
- 30.71
- 買値
- 31.01
- 安値
- 29.44
- 高値
- 30.89
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- 3.89%
- 1ヶ月の変化
- 1.59%
- 6ヶ月の変化
- 0.20%
- 1年の変化
- -9.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K