WEYS: Weyco Group Inc
29.86 USD 0.85 (2.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEYS hat sich für heute um -2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.86 bis zu einem Hoch von 30.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weyco Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Insider-Verkauf bei Weyco Group: Dustin Combs veräußert Anteile im Wert von 17.503 US-Dollar
- Combs Dustin sells Weyco Group (WEYS) shares for $17,503
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Weyco Is Exposed To Tariffs, Earnings Are Halving, Stock Has Barely Adjusted (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Q2 Earnings Slide Y/Y on Tariff, Demand Pressures
- Weyco Group, Inc. (WEYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Weyco Group Q2 2025 sees revenue drop, stock dips
- Weyco (WEYS) Q2 Profit Drops 60%
- Weyco's Environment Is Worse, Yet The Name Trades At Higher Prices, Not Justified (WEYS)
- On Holding Stock Sprints Higher, Gets Key Rating Upgrade
- On Holding Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Weyco Group: Despite Top Line Weakness, This Firm Is A Good Value Pick (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Group Is Navigating Into A Tariff Storm, And The Outcome Is Uncertain (NASDAQ:WEYS)
Tagesspanne
29.86 30.50
Jahresspanne
25.51 41.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.71
- Eröffnung
- 30.40
- Bid
- 29.86
- Ask
- 30.16
- Tief
- 29.86
- Hoch
- 30.50
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -2.77%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- -2.58%
- Jahresänderung
- -12.18%
