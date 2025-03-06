货币 / WEYS
WEYS: Weyco Group Inc
30.40 USD 0.31 (1.03%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WEYS汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点29.68和高点30.59进行交易。
关注Weyco Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WEYS新闻
- Combs Dustin sells Weyco Group (WEYS) shares for $17,503
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Weyco Is Exposed To Tariffs, Earnings Are Halving, Stock Has Barely Adjusted (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Q2 Earnings Slide Y/Y on Tariff, Demand Pressures
- Weyco Group, Inc. (WEYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Weyco Group Q2 2025 sees revenue drop, stock dips
- Weyco (WEYS) Q2 Profit Drops 60%
- Weyco's Environment Is Worse, Yet The Name Trades At Higher Prices, Not Justified (WEYS)
- On Holding Stock Sprints Higher, Gets Key Rating Upgrade
- On Holding Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Weyco Group: Despite Top Line Weakness, This Firm Is A Good Value Pick (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Group Is Navigating Into A Tariff Storm, And The Outcome Is Uncertain (NASDAQ:WEYS)
日范围
29.68 30.59
年范围
25.51 41.05
- 前一天收盘价
- 30.09
- 开盘价
- 30.11
- 卖价
- 30.40
- 买价
- 30.70
- 最低价
- 29.68
- 最高价
- 30.59
- 交易量
- 12
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -0.82%
- 年变化
- -10.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值