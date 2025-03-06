Валюты / WEYS
WEYS: Weyco Group Inc
30.09 USD 0.53 (1.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEYS за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.57, а максимальная — 30.38.
Следите за динамикой Weyco Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.57 30.38
Годовой диапазон
25.51 41.05
- Предыдущее закрытие
- 29.56
- Open
- 29.57
- Bid
- 30.09
- Ask
- 30.39
- Low
- 29.57
- High
- 30.38
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- -0.46%
- 6-месячное изменение
- -1.83%
- Годовое изменение
- -11.50%
