CotationsSections
Devises / WEYS
Retour à Actions

WEYS: Weyco Group Inc

30.87 USD 0.16 (0.52%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WEYS a changé de 0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.50 et à un maximum de 30.94.

Suivez la dynamique Weyco Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WEYS Nouvelles

Range quotidien
29.50 30.94
Range Annuel
25.51 41.05
Clôture Précédente
30.71
Ouverture
30.40
Bid
30.87
Ask
31.17
Plus Bas
29.50
Plus Haut
30.94
Volume
107
Changement quotidien
0.52%
Changement Mensuel
2.12%
Changement à 6 Mois
0.72%
Changement Annuel
-9.21%
20 septembre, samedi