Moedas / WEYS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WEYS: Weyco Group Inc
29.94 USD 0.38 (1.29%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WEYS para hoje mudou para 1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.44 e o mais alto foi 29.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Weyco Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEYS Notícias
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Combs Dustin sells Weyco Group (WEYS) shares for $17,503
- The Zacks Analyst Blog Highlights Walmart, Alibaba, Shell, Omega Flex and Weyco
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- Weyco Is Exposed To Tariffs, Earnings Are Halving, Stock Has Barely Adjusted (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Q2 Earnings Slide Y/Y on Tariff, Demand Pressures
- Weyco Group, Inc. (WEYS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Weyco Group Q2 2025 sees revenue drop, stock dips
- Weyco (WEYS) Q2 Profit Drops 60%
- Weyco's Environment Is Worse, Yet The Name Trades At Higher Prices, Not Justified (WEYS)
- On Holding Stock Sprints Higher, Gets Key Rating Upgrade
- On Holding Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Weyco Group: Despite Top Line Weakness, This Firm Is A Good Value Pick (NASDAQ:WEYS)
- Weyco Group Is Navigating Into A Tariff Storm, And The Outcome Is Uncertain (NASDAQ:WEYS)
Faixa diária
29.44 29.94
Faixa anual
25.51 41.05
- Fechamento anterior
- 29.56
- Open
- 29.44
- Bid
- 29.94
- Ask
- 30.24
- Low
- 29.44
- High
- 29.94
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 1.29%
- Mudança mensal
- -0.96%
- Mudança de 6 meses
- -2.32%
- Mudança anual
- -11.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh