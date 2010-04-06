FiyatlarBölümler
Dövizler / WAVE
WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares

8.27 USD 0.19 (2.25%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WAVE fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.25 ve Yüksek fiyatı olarak 8.63 aralığında işlem gördü.

Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.25 8.63
Yıllık aralık
4.30 17.63
Önceki kapanış
8.46
Açılış
8.56
Satış
8.27
Alış
8.57
Düşük
8.25
Yüksek
8.63
Hacim
85
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
-1.55%
6 aylık değişim
19.86%
Yıllık değişim
40.17%
