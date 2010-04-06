CotizacionesSecciones
Divisas / WAVE
WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares

9.04 USD 0.03 (0.33%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WAVE de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.77, mientras que el máximo ha alcanzado 9.24.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

WAVE News

WAVE on the Community Forum

Rango diario
8.77 9.24
Rango anual
4.30 17.63
Cierres anteriores
9.01
Open
9.24
Bid
9.04
Ask
9.34
Low
8.77
High
9.24
Volumen
48
Cambio diario
0.33%
Cambio mensual
7.62%
Cambio a 6 meses
31.01%
Cambio anual
53.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B