WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares

8.97 USD 0.04 (0.44%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WAVE汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点8.77和高点9.24进行交易。

关注Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

WAVE新闻

WAVE on the Community Forum

日范围
8.77 9.24
年范围
4.30 17.63
前一天收盘价
9.01
开盘价
9.24
卖价
8.97
买价
9.27
最低价
8.77
最高价
9.24
交易量
34
日变化
-0.44%
月变化
6.79%
6个月变化
30.00%
年变化
52.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
新屋开工
实际值
1.307 M
预测值
1.322 M
前值
1.429 M
12:30
USD
营建许可
实际值
1.312 M
预测值
1.394 M
前值
1.362 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
-8.5%
预测值
-6.4%
前值
3.4%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-9.285 M
预测值
-1.708 M
前值
3.939 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.296 M
预测值
0.154 M
前值
-0.365 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
FOMC 经济预测
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
4.25%
预测值
前值
4.50%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值