货币 / WAVE
WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares
8.97 USD 0.04 (0.44%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WAVE汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点8.77和高点9.24进行交易。
关注Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WAVE新闻
- Eco Wave Power launches first U.S. onshore wave energy project
- Eco Wave Power begins operation of Los Angeles wave energy pilot
- Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Eco Wave Power’s Taiwan partner wins port land for wave energy pilot
- Earnings call transcript: Eco Wave Power misses EPS, revenue surges in Q2 2025
- Eco Wave Power Global AB earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Eco Wave Power completes installation of U.S. project ahead of launch
- Eco Wave Power completes installation of Los Angeles wave energy pilot
- Eco Wave Power installs key component at Port of Los Angeles pilot
- Eco Wave Power completes floater installation at Port of LA project
- Eco Wave Power to study wave energy potential at South African port
- Eco Wave Power signs final installation agreement for LA port project
- Eco Wave Power appoints Hilary Ackermann to board of directors
- Eco Wave Power stock rises as company completes floaters for LA project
- Eco Wave Power completes floaters for first U.S. wave energy project
- Eco Wave Power joins €2.45 million Atlantic wave energy project
- Eco Wave Power shareholders approve ADS repurchase program renewal
- Eco Wave Power to launch first US onshore wave energy project
- Cooling The Hype: Rigetti’s Roadmap And The Case For Patience (NASDAQ:RGTI)
- Eco Wave Power Prepares for First-Ever U.S. Installation as LA Wave Energy Project Gains Momentum
- Notice to Attend the Annual General Meeting of Eco Wave Power Global AB (publ)
- Eco Wave Power advances with wave energy station in Porto
- Wavestone Earns "All-Star" Distinction in IAOP’s 2025 Global Outsourcing 100
- EXCLUSIVE: Eco Wave Power Marks US Manufacturing Debut With Port Of Los Angeles Project - Eco Wave Power Global (NASDAQ:WAVE)
Cycle Wave Oscillator MT5
Gia Thong Nguyen
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle.
TopWaveBot
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
TOP WAVE BOT 2.0：它是一种基于逆转趋势和高波动性的自动交易算法。 使用短期和长期移动平均线来识别趋势 高波动性作为交易条目的操作过滤器 止盈止损是根据每个资产的具体波动率而定 风险/回报至少为 1/1.5。
日范围
8.77 9.24
年范围
4.30 17.63
- 前一天收盘价
- 9.01
- 开盘价
- 9.24
- 卖价
- 8.97
- 买价
- 9.27
- 最低价
- 8.77
- 最高价
- 9.24
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 6.79%
- 6个月变化
- 30.00%
- 年变化
- 52.03%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值