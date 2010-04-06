TopWaveBot Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro 5 (4) Experts

TOP WAVE BOT 2.0: É um algoritmo de negociação automatizado baseado na reversão de tendência seguido de alta volatilidade. Utiliza das médias móveis curta e longa para identificar a tendência A alta volatilidade serve como filtro operacional para entradas O take profit e stop loss são estipulados de acordo com a volatilidade específica de cada ativo Risco/Retorno de pelo menos 1 para 1,5. É uma ferramenta personalizável que funciona da maneira que você preferir, no entanto, aconselhamos os segui