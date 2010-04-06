CotaçõesSeções
Moedas / WAVE
WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares

8.58 USD 0.46 (5.09%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WAVE para hoje mudou para -5.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.50 e o mais alto foi 9.14.

Veja a dinâmica do par de moedas Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

WAVE Notícias

WAVE on the Community Forum

Faixa diária
8.50 9.14
Faixa anual
4.30 17.63
Fechamento anterior
9.04
Open
9.14
Bid
8.58
Ask
8.88
Low
8.50
High
9.14
Volume
42
Mudança diária
-5.09%
Mudança mensal
2.14%
Mudança de 6 meses
24.35%
Mudança anual
45.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh