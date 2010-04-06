KurseKategorien
Währungen / WAVE
Zurück zum Aktien

WAVE: Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares

8.26 USD 0.20 (2.36%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WAVE hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.25 bis zu einem Hoch von 8.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WAVE News

WAVE on the Community Forum

Handelsanwendungen für WAVE

Cycle Wave Oscillator MT5
Gia Thong Nguyen
Indikatoren
Der Indikator CYCLE WAVE OSCILLATOR ist ein Indikator, der auf zyklischen Kursschwankungen basiert. Dieser Indikator kann Ihnen helfen, überkaufte und überverkaufte Niveaus zu bestimmen und Preistrends innerhalb des Zyklus vorherzusagen. MT4-Version hier! Sie können ihn mit unseren Indikatoren unten kombinieren, um Ihre Handelsentscheidungen genauer zu treffen: Angebot-Nachfrage-Band MT5 Basic Merkmal: - Drei Trendtypen: + Null + Grundlegend + Erweitert
FREE
TopWaveBot
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
5 (4)
Experten
TOP WAVE BOT 2.0: Es handelt sich um einen automatischen Handelsalgorithmus, der auf einer Trendumkehr, gefolgt von hoher Volatilität, basiert. Verwendung kurzer und langer gleitender Durchschnitte zur Erkennung eines Trends Hohe Volatilität dient als operativer Filter für den Handelseinstieg Take-Profit und Stop-Loss werden entsprechend der spezifischen Volatilität des jeweiligen Assets festgelegt Risiko / Ertrag von mindestens 1 / 1,5. Es handelt sich um ein anpassbares Tool, das so funktioni
Gold Standard Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
Gold Standard  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experten
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experten
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
Indikatoren
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle. MT5 Version here!  You can combine it with our indicators below to make your trading decisions more accurate: Supply Demand Ribbon MT4 Basic Feature: - Three Trend Types: + Zero + Basic + Advanced
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experten
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Powerful Candle Gold EA
Sayan Vandenhout
Experten
POWERFUL CANDLE USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $30
FREE
Tagesspanne
8.25 8.63
Jahresspanne
4.30 17.63
Vorheriger Schlusskurs
8.46
Eröffnung
8.56
Bid
8.26
Ask
8.56
Tief
8.25
Hoch
8.63
Volumen
75
Tagesänderung
-2.36%
Monatsänderung
-1.67%
6-Monatsänderung
19.71%
Jahresänderung
40.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K