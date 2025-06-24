FiyatlarBölümler
Dövizler / WATT
Geri dön - Hisse senetleri

WATT: Energous Corporation

7.63 USD 0.23 (3.11%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WATT fiyatı bugün 3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.11 ve Yüksek fiyatı olarak 7.64 aralığında işlem gördü.

Energous Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WATT haberleri

Günlük aralık
7.11 7.64
Yıllık aralık
0.12 10.50
Önceki kapanış
7.40
Açılış
7.11
Satış
7.63
Alış
7.93
Düşük
7.11
Yüksek
7.64
Hacim
83
Günlük değişim
3.11%
Aylık değişim
0.93%
6 aylık değişim
2531.03%
Yıllık değişim
1171.67%
21 Eylül, Pazar