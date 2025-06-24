Valute / WATT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WATT: Energous Corporation
7.63 USD 0.23 (3.11%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WATT ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.11 e ad un massimo di 7.64.
Segui le dinamiche di Energous Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WATT News
- Energous chiude un’offerta diretta registrata e un esercizio di warrant da 5 milioni di dollari
- Energous closes $5 million registered direct offering and warrant exercise
- Energous announces $5 million registered direct offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Energous to implement 1-for-30 reverse stock split
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Energous reports record quarterly revenue, lowest net loss in decade
- HaiLa Technologies Presents Ambient RF Powered Wi-Fi Communications
- Energous Introduces Battery-Free e-Sense Tag, Establishing First End-to-End Wireless Power Platform for the Ambient IoT
Intervallo Giornaliero
7.11 7.64
Intervallo Annuale
0.12 10.50
- Chiusura Precedente
- 7.40
- Apertura
- 7.11
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- Minimo
- 7.11
- Massimo
- 7.64
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- 3.11%
- Variazione Mensile
- 0.93%
- Variazione Semestrale
- 2531.03%
- Variazione Annuale
- 1171.67%
21 settembre, domenica