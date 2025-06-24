Währungen / WATT
WATT: Energous Corporation
7.56 USD 0.16 (2.16%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WATT hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.11 bis zu einem Hoch von 7.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energous Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WATT News
- Energous: Kapitalmaßnahme über 5 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen
- Energous closes $5 million registered direct offering and warrant exercise
- Energous kündigt registriertes Direktangebot über 5 Millionen US-Dollar an
- Energous announces $5 million registered direct offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Energous to implement 1-for-30 reverse stock split
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Energous reports record quarterly revenue, lowest net loss in decade
- HaiLa Technologies Presents Ambient RF Powered Wi-Fi Communications
- Energous Introduces Battery-Free e-Sense Tag, Establishing First End-to-End Wireless Power Platform for the Ambient IoT
Tagesspanne
7.11 7.56
Jahresspanne
0.12 10.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.40
- Eröffnung
- 7.11
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- Tief
- 7.11
- Hoch
- 7.56
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2506.90%
- Jahresänderung
- 1160.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K