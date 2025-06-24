Moedas / WATT
WATT: Energous Corporation
7.40 USD 0.28 (3.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WATT para hoje mudou para 3.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.00 e o mais alto foi 7.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Energous Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
7.00 7.62
Faixa anual
0.12 10.50
- Fechamento anterior
- 7.12
- Open
- 7.20
- Bid
- 7.40
- Ask
- 7.70
- Low
- 7.00
- High
- 7.62
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 3.93%
- Mudança mensal
- -2.12%
- Mudança de 6 meses
- 2451.72%
- Mudança anual
- 1133.33%
