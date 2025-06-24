Валюты / WATT
WATT: Energous Corporation
7.15 USD 0.09 (1.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WATT за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.43.
Следите за динамикой Energous Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WATT
- Energous закрывает прямое размещение акций и исполнение варрантов на сумму $5 млн
- Energous closes $5 million registered direct offering and warrant exercise
- Energous announces $5 million registered direct offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Energous to implement 1-for-30 reverse stock split
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Energous reports record quarterly revenue, lowest net loss in decade
- HaiLa Technologies Presents Ambient RF Powered Wi-Fi Communications
- Energous Introduces Battery-Free e-Sense Tag, Establishing First End-to-End Wireless Power Platform for the Ambient IoT
Дневной диапазон
7.00 7.43
Годовой диапазон
0.12 10.50
- Предыдущее закрытие
- 7.06
- Open
- 7.43
- Bid
- 7.15
- Ask
- 7.45
- Low
- 7.00
- High
- 7.43
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- -5.42%
- 6-месячное изменение
- 2365.52%
- Годовое изменение
- 1091.67%
