通貨 / WATT
WATT: Energous Corporation
7.40 USD 0.28 (3.93%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WATTの今日の為替レートは、3.93%変化しました。日中、通貨は1あたり7.00の安値と7.62の高値で取引されました。
Energous Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WATT News
1日のレンジ
7.00 7.62
1年のレンジ
0.12 10.50
- 以前の終値
- 7.12
- 始値
- 7.20
- 買値
- 7.40
- 買値
- 7.70
- 安値
- 7.00
- 高値
- 7.62
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- 3.93%
- 1ヶ月の変化
- -2.12%
- 6ヶ月の変化
- 2451.72%
- 1年の変化
- 1133.33%
