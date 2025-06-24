货币 / WATT
WATT: Energous Corporation
7.15 USD 0.09 (1.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WATT汇率已更改1.27%。当日，交易品种以低点7.00和高点7.43进行交易。
关注Energous Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WATT新闻
- Energous完成500万美元注册直接发行和权证行权
- Energous closes $5 million registered direct offering and warrant exercise
- Energous announces $5 million registered direct offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Energous to implement 1-for-30 reverse stock split
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Energous reports record quarterly revenue, lowest net loss in decade
- HaiLa Technologies Presents Ambient RF Powered Wi-Fi Communications
- Energous Introduces Battery-Free e-Sense Tag, Establishing First End-to-End Wireless Power Platform for the Ambient IoT
日范围
7.00 7.43
年范围
0.12 10.50
- 前一天收盘价
- 7.06
- 开盘价
- 7.43
- 卖价
- 7.15
- 买价
- 7.45
- 最低价
- 7.00
- 最高价
- 7.43
- 交易量
- 57
- 日变化
- 1.27%
- 月变化
- -5.42%
- 6个月变化
- 2365.52%
- 年变化
- 1091.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值