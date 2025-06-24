통화 / WATT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WATT: Energous Corporation
7.63 USD 0.23 (3.11%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WATT 환율이 오늘 3.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.11이고 고가는 7.64이었습니다.
Energous Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WATT News
- 에너저스, 500만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 워런트 행사 마감
- Energous closes $5 million registered direct offering and warrant exercise
- Energous announces $5 million registered direct offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Energous to implement 1-for-30 reverse stock split
- Eaton Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Organic Sales Rise Y/Y
- Energous reports record quarterly revenue, lowest net loss in decade
- HaiLa Technologies Presents Ambient RF Powered Wi-Fi Communications
- Energous Introduces Battery-Free e-Sense Tag, Establishing First End-to-End Wireless Power Platform for the Ambient IoT
일일 변동 비율
7.11 7.64
년간 변동
0.12 10.50
- 이전 종가
- 7.40
- 시가
- 7.11
- Bid
- 7.63
- Ask
- 7.93
- 저가
- 7.11
- 고가
- 7.64
- 볼륨
- 83
- 일일 변동
- 3.11%
- 월 변동
- 0.93%
- 6개월 변동
- 2531.03%
- 년간 변동율
- 1171.67%
20 9월, 토요일