Dövizler / VTEX
VTEX: VTEX Class A
4.52 USD 0.12 (2.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTEX fiyatı bugün -2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.48 ve Yüksek fiyatı olarak 4.64 aralığında işlem gördü.
VTEX Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTEX haberleri
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Jefferies, değişmeyen büyüme beklentileriyle VTEX hisse değerlendirmesini Al’a yükseltti
- Jefferies upgrades VTEX stock rating to Buy on unchanged growth prospects
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Intuit (NASDAQ:INTU), Next Technology Holding (NASDAQ:NXTT)
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Earnings call transcript: VTEX Q2 2025 results show mixed performance
- Vtex stock hits 52-week low at 4.18 USD
- VTEX lowers growth outlook after Q2 subscription revenue miss
- JPMorgan downgrades VTEX stock to Neutral on weak growth outlook
- VTEX earnings matched, revenue fell short of estimates
- VTEX Stock: Attractive Valuation For A Profitable Start (NYSE:VTEX)
- Citi initiates VTEX stock with buy rating on Latin America growth
- UBS lowers Vtex price target to $10 on weak LatAm outlook
- VTEX Recognized as Sole Vendor Named Customers’ Choice for the Second Year in a Row in the 2025 Gartner ® Voice of the Customer for Digital Commerce
- This Philip Morris International Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR)
- Jefferies sets VTEX stock Hold rating, $7.30 price target
- VTEX (VTEX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- VTEX 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTEX)
Günlük aralık
4.48 4.64
Yıllık aralık
3.91 7.58
- Önceki kapanış
- 4.64
- Açılış
- 4.64
- Satış
- 4.52
- Alış
- 4.82
- Düşük
- 4.48
- Yüksek
- 4.64
- Hacim
- 979
- Günlük değişim
- -2.59%
- Aylık değişim
- 13.00%
- 6 aylık değişim
- -11.89%
- Yıllık değişim
- -38.92%
21 Eylül, Pazar