Währungen / VTEX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTEX: VTEX Class A
4.49 USD 0.15 (3.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTEX hat sich für heute um -3.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die VTEX Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTEX News
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Jefferies stuft VTEX-Aktie hoch: Ausverkauf als übertrieben bewertet
- Jefferies upgrades VTEX stock rating to Buy on unchanged growth prospects
- Top 3 Tech Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Quarter - Intuit (NASDAQ:INTU), Next Technology Holding (NASDAQ:NXTT)
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Earnings call transcript: VTEX Q2 2025 results show mixed performance
- Vtex stock hits 52-week low at 4.18 USD
- VTEX lowers growth outlook after Q2 subscription revenue miss
- JPMorgan downgrades VTEX stock to Neutral on weak growth outlook
- VTEX earnings matched, revenue fell short of estimates
- VTEX Stock: Attractive Valuation For A Profitable Start (NYSE:VTEX)
- Citi initiates VTEX stock with buy rating on Latin America growth
- UBS lowers Vtex price target to $10 on weak LatAm outlook
- VTEX Recognized as Sole Vendor Named Customers’ Choice for the Second Year in a Row in the 2025 Gartner ® Voice of the Customer for Digital Commerce
- This Philip Morris International Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR)
- Jefferies sets VTEX stock Hold rating, $7.30 price target
- VTEX (VTEX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- VTEX 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VTEX)
Tagesspanne
4.48 4.64
Jahresspanne
3.91 7.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.64
- Eröffnung
- 4.64
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Tief
- 4.48
- Hoch
- 4.64
- Volumen
- 468
- Tagesänderung
- -3.23%
- Monatsänderung
- 12.25%
- 6-Monatsänderung
- -12.48%
- Jahresänderung
- -39.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K