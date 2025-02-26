통화 / VTEX
VTEX: VTEX Class A
4.52 USD 0.12 (2.59%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTEX 환율이 오늘 -2.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.48이고 고가는 4.64이었습니다.
VTEX Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VTEX News
일일 변동 비율
4.48 4.64
년간 변동
3.91 7.58
- 이전 종가
- 4.64
- 시가
- 4.64
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- 저가
- 4.48
- 고가
- 4.64
- 볼륨
- 979
- 일일 변동
- -2.59%
- 월 변동
- 13.00%
- 6개월 변동
- -11.89%
- 년간 변동율
- -38.92%
