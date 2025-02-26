クォートセクション
通貨 / VTEX
VTEX: VTEX Class A

4.64 USD 0.07 (1.53%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTEXの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり4.53の安値と4.69の高値で取引されました。

VTEX Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.53 4.69
1年のレンジ
3.91 7.58
以前の終値
4.57
始値
4.64
買値
4.64
買値
4.94
安値
4.53
高値
4.69
出来高
1.842 K
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
16.00%
6ヶ月の変化
-9.55%
1年の変化
-37.30%
