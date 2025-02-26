通貨 / VTEX
VTEX: VTEX Class A
4.64 USD 0.07 (1.53%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTEXの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり4.53の安値と4.69の高値で取引されました。
VTEX Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.53 4.69
1年のレンジ
3.91 7.58
- 以前の終値
- 4.57
- 始値
- 4.64
- 買値
- 4.64
- 買値
- 4.94
- 安値
- 4.53
- 高値
- 4.69
- 出来高
- 1.842 K
- 1日の変化
- 1.53%
- 1ヶ月の変化
- 16.00%
- 6ヶ月の変化
- -9.55%
- 1年の変化
- -37.30%
