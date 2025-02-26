Валюты / VTEX
VTEX: VTEX Class A
4.52 USD 0.12 (2.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTEX за сегодня изменился на -2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.48, а максимальная — 4.64.
Следите за динамикой VTEX Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VTEX
Дневной диапазон
4.48 4.64
Годовой диапазон
3.91 7.58
- Предыдущее закрытие
- 4.64
- Open
- 4.64
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Low
- 4.48
- High
- 4.64
- Объем
- 979
- Дневное изменение
- -2.59%
- Месячное изменение
- 13.00%
- 6-месячное изменение
- -11.89%
- Годовое изменение
- -38.92%
21 сентября, воскресенье