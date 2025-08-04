KotasyonBölümler
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VTC fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.21 ve Yüksek fiyatı olarak 78.54 aralığında işlem gördü.

Vanguard Total Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

VTC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Vanguard Total Corporate Bond ETF hisse senedi 78.50 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 78.21 - 78.54 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 78.28 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 84 değerine ulaştı. VTC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vanguard Total Corporate Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Vanguard Total Corporate Bond ETF hisse senedi şu anda 78.50 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.83% ve USD değerlerini izler. VTC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VTC hisse senedi nasıl alınır?

Vanguard Total Corporate Bond ETF hisselerini şu anki 78.50 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 78.50 ve Ask 78.80 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 84 ve günlük değişim oranı 0.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VTC fiyat hareketlerini takip edin.

VTC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Vanguard Total Corporate Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 73.79 - 79.00 ve mevcut fiyatı 78.50 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 78.50 veya Ask 78.80 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.19% ve 6 aylık değişim oranı 2.94% değerlerini karşılaştırır. VTC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 79.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 73.79 - 79.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 78.28 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Total Corporate Bond ETF performansını takip edin.

ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETF Shares (VTC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 73.79 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 78.50 ve hareket ettiği yıllık aralık 73.79 - 79.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VTC fiyat hareketlerini izleyin.

VTC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Vanguard Total Corporate Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 78.28 ve yıllık değişim oranı 1.83% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
78.21 78.54
Yıllık aralık
73.79 79.00
Önceki kapanış
78.28
Açılış
78.33
Satış
78.50
Alış
78.80
Düşük
78.21
Yüksek
78.54
Hacim
84
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
0.19%
6 aylık değişim
2.94%
Yıllık değişim
1.83%
