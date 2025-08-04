CotaçõesSeções
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VTC para hoje mudou para 0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.21 e o mais alto foi 78.54.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VTC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VTC hoje?

Hoje Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) está avaliado em 78.50. O instrumento é negociado dentro de 78.21 - 78.54, o fechamento de ontem foi 78.28, e o volume de negociação atingiu 84. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VTC em tempo real.

As ações de Vanguard Total Corporate Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Total Corporate Bond ETF está avaliado em 78.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.83% e USD. Monitore os movimentos de VTC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VTC?

Você pode comprar ações de Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) pelo preço atual 78.50. Ordens geralmente são executadas perto de 78.50 ou 78.80, enquanto 84 e 0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VTC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VTC?

Investir em Vanguard Total Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 73.79 - 79.00 e o preço atual 78.50. Muitos comparam 0.19% e 2.94% antes de enviar ordens em 78.50 ou 78.80. Estude as mudanças diárias de preço de VTC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VTC) no último ano foi 79.00. As ações oscilaram bastante dentro de 73.79 - 79.00, e a comparação com 78.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VTC) no ano foi 73.79. A comparação com o preço atual 78.50 e 73.79 - 79.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VTC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VTC?

No passado Vanguard Total Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 78.28 e 1.83% após os eventos corporativos.

Faixa diária
78.21 78.54
Faixa anual
73.79 79.00
Fechamento anterior
78.28
Open
78.33
Bid
78.50
Ask
78.80
Low
78.21
High
78.54
Volume
84
Mudança diária
0.28%
Mudança mensal
0.19%
Mudança de 6 meses
2.94%
Mudança anual
1.83%
