Il tasso di cambio VTC ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.21 e ad un massimo di 78.54.

Segui le dinamiche di Vanguard Total Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.