VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTC ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 78.21 e ad un massimo di 78.54.

Segui le dinamiche di Vanguard Total Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VTC oggi?

Oggi le azioni Vanguard Total Corporate Bond ETF sono prezzate a 78.50. Viene scambiato all'interno di 78.21 - 78.54, la chiusura di ieri è stata 78.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 84. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VTC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Total Corporate Bond ETF pagano dividendi?

Vanguard Total Corporate Bond ETF è attualmente valutato a 78.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VTC.

Come acquistare azioni VTC?

Puoi acquistare azioni Vanguard Total Corporate Bond ETF al prezzo attuale di 78.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 78.50 o 78.80, mentre 84 e 0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VTC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VTC?

Investire in Vanguard Total Corporate Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 73.79 - 79.00 e il prezzo attuale 78.50. Molti confrontano 0.19% e 2.94% prima di effettuare ordini su 78.50 o 78.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VTC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 79.00. All'interno di 73.79 - 79.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 78.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total Corporate Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VTC) nel corso dell'anno è stato 73.79. Confrontandolo con gli attuali 78.50 e 73.79 - 79.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VTC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VTC?

Vanguard Total Corporate Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 78.28 e 1.83%.

Intervallo Giornaliero
78.21 78.54
Intervallo Annuale
73.79 79.00
Chiusura Precedente
78.28
Apertura
78.33
Bid
78.50
Ask
78.80
Minimo
78.21
Massimo
78.54
Volume
84
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
2.94%
Variazione Annuale
1.83%
