VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VTC a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.21 et à un maximum de 78.54.

Suivez la dynamique Vanguard Total Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VTC aujourd'hui ?

L'action Vanguard Total Corporate Bond ETF est cotée à 78.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 78.21 - 78.54, a clôturé hier à 78.28 et son volume d'échange a atteint 84. Le graphique en temps réel du cours de VTC présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Total Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Total Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 78.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VTC.

Comment acheter des actions VTC ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total Corporate Bond ETF au cours actuel de 78.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.50 ou de 78.80, le 84 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VTC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VTC ?

Investir dans Vanguard Total Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.79 - 79.00 et le prix actuel 78.50. Beaucoup comparent 0.19% et 2.94% avant de passer des ordres à 78.50 ou 78.80. Consultez le graphique du cours de VTC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 79.00. Au cours de 73.79 - 79.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VTC) sur l'année a été 73.79. Sa comparaison avec 78.50 et 73.79 - 79.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VTC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VTC a-t-elle été divisée ?

Vanguard Total Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.28 et 1.83% après les opérations sur titres.

Range quotidien
78.21 78.54
Range Annuel
73.79 79.00
Clôture Précédente
78.28
Ouverture
78.33
Bid
78.50
Ask
78.80
Plus Bas
78.21
Plus Haut
78.54
Volume
84
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
0.19%
Changement à 6 Mois
2.94%
Changement Annuel
1.83%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev