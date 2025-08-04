- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF
Le taux de change de VTC a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.21 et à un maximum de 78.54.
Suivez la dynamique Vanguard Total Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTC Nouvelles
- Vanguard Total Corporate Bond ETF Draws Renewed Interest as Yields Stay Elevated
- How Fed Policy Can Impact Corporate Bond Spreads
- Cyclical Outlook October 2025: Tariffs, Technology, And Transition
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- U.S. Investment-Grade Company Liquidity Increases In Q2
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- New Highs, Low Drama
- Corporate Credit Spread Complacency: Neutral IGSB, Bearish HYG, Bullish IEF (NASDAQ:IEF)
- September 2025 Perspective
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Investment Grade Outlook: Balancing Opportunity And Risk
- Spreads In The Credit Market Are Falling Dramatically
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- Bonded
- Equity-Rates Correlation Jumps Sharply On Growth Concerns
- Active Core Bonds: A Strategic Alpha Play Amid Global Policy Shifts
- Rising Risk Focus - Weekly Blog # 900
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VTC aujourd'hui ?
L'action Vanguard Total Corporate Bond ETF est cotée à 78.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 78.21 - 78.54, a clôturé hier à 78.28 et son volume d'échange a atteint 84. Le graphique en temps réel du cours de VTC présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Total Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Total Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 78.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VTC.
Comment acheter des actions VTC ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Total Corporate Bond ETF au cours actuel de 78.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 78.50 ou de 78.80, le 84 et le 0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VTC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VTC ?
Investir dans Vanguard Total Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 73.79 - 79.00 et le prix actuel 78.50. Beaucoup comparent 0.19% et 2.94% avant de passer des ordres à 78.50 ou 78.80. Consultez le graphique du cours de VTC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 79.00. Au cours de 73.79 - 79.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Total Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VTC) sur l'année a été 73.79. Sa comparaison avec 78.50 et 73.79 - 79.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VTC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VTC a-t-elle été divisée ?
Vanguard Total Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.28 et 1.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 78.28
- Ouverture
- 78.33
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Plus Bas
- 78.21
- Plus Haut
- 78.54
- Volume
- 84
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 2.94%
- Changement Annuel
- 1.83%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev