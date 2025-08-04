クォートセクション
通貨 / VTC
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTCの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり78.21の安値と78.54の高値で取引されました。

Vanguard Total Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VTC株の現在の価格は？

Vanguard Total Corporate Bond ETFの株価は本日78.50です。78.21 - 78.54内で取引され、前日の終値は78.28、取引量は84に達しました。VTCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Total Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Total Corporate Bond ETFの現在の価格は78.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.83%やUSDにも注目します。VTCの動きはライブチャートで確認できます。

VTC株を買う方法は？

Vanguard Total Corporate Bond ETFの株は現在78.50で購入可能です。注文は通常78.50または78.80付近で行われ、84や0.22%が市場の動きを示します。VTCの最新情報はライブチャートで確認できます。

VTC株に投資する方法は？

Vanguard Total Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅73.79 - 79.00と現在の78.50を考慮します。注文は多くの場合78.50や78.80で行われる前に、0.19%や2.94%と比較されます。VTCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は79.00でした。73.79 - 79.00内で株価は大きく変動し、78.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VTC)の年間最安値は73.79でした。現在の78.50や73.79 - 79.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTCの動きはライブチャートで確認できます。

VTCの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Total Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、78.28、1.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
78.21 78.54
1年のレンジ
73.79 79.00
以前の終値
78.28
始値
78.33
買値
78.50
買値
78.80
安値
78.21
高値
78.54
出来高
84
1日の変化
0.28%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
2.94%
1年の変化
1.83%
