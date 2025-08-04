- Übersicht
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von VTC hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.21 bis zu einem Hoch von 78.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Total Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VTC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VTC heute?
Die Aktie von Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) notiert heute bei 78.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 78.21 - 78.54 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 78.28 und das Handelsvolumen erreichte 84. Das Live-Chart von VTC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VTC Dividenden?
Vanguard Total Corporate Bond ETF wird derzeit mit 78.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VTC zu verfolgen.
Wie kaufe ich VTC-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) zum aktuellen Kurs von 78.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 78.50 oder 78.80 platziert, während 84 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VTC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VTC-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Total Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 73.79 - 79.00 und der aktuelle Kurs 78.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 2.94%, bevor sie Orders zu 78.50 oder 78.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VTC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VTC) im vergangenen Jahr lag bei 79.00. Innerhalb von 73.79 - 79.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 78.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VTC) im Laufe des Jahres betrug 73.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 78.50 und der Spanne 73.79 - 79.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VTC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VTC statt?
Vanguard Total Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 78.28 und 1.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.28
- Eröffnung
- 78.33
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Tief
- 78.21
- Hoch
- 78.54
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 2.94%
- Jahresänderung
- 1.83%
