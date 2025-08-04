КотировкиРазделы
Валюты / VTC
Назад в Рынок акций США

VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF

78.50 USD 0.22 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTC за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.21, а максимальная — 78.54.

Следите за динамикой Vanguard Total Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VTC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTC сегодня?

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) сегодня оценивается на уровне 78.50. Инструмент торгуется в пределах 78.21 - 78.54, вчерашнее закрытие составило 78.28, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total Corporate Bond ETF?

Vanguard Total Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.83% и USD. Отслеживайте движения VTC на графике в реальном времени.

Как купить акции VTC?

Вы можете купить акции Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) по текущей цене 78.50. Ордера обычно размещаются около 78.50 или 78.80, тогда как 84 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTC?

Инвестирование в Vanguard Total Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.79 - 79.00 и текущей цены 78.50. Многие сравнивают 0.19% и 2.94% перед размещением ордеров на 78.50 или 78.80. Изучайте ежедневные изменения цены VTC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTC) за последний год составила 79.00. Акции заметно колебались в пределах 73.79 - 79.00, сравнение с 78.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTC) за год составила 73.79. Сравнение с текущими 78.50 и 73.79 - 79.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTC?

В прошлом Vanguard Total Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.28 и 1.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.21 78.54
Годовой диапазон
73.79 79.00
Предыдущее закрытие
78.28
Open
78.33
Bid
78.50
Ask
78.80
Low
78.21
High
78.54
Объем
84
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
2.94%
Годовое изменение
1.83%
14 октября, вторник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
08:00
ALL
Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:20
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
19:25
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.