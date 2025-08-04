- Обзор рынка
VTC: Vanguard Total Corporate Bond ETF
Курс VTC за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.21, а максимальная — 78.54.
Следите за динамикой Vanguard Total Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTC сегодня?
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) сегодня оценивается на уровне 78.50. Инструмент торгуется в пределах 78.21 - 78.54, вчерашнее закрытие составило 78.28, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total Corporate Bond ETF?
Vanguard Total Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.83% и USD. Отслеживайте движения VTC на графике в реальном времени.
Как купить акции VTC?
Вы можете купить акции Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) по текущей цене 78.50. Ордера обычно размещаются около 78.50 или 78.80, тогда как 84 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTC?
Инвестирование в Vanguard Total Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 73.79 - 79.00 и текущей цены 78.50. Многие сравнивают 0.19% и 2.94% перед размещением ордеров на 78.50 или 78.80. Изучайте ежедневные изменения цены VTC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTC) за последний год составила 79.00. Акции заметно колебались в пределах 73.79 - 79.00, сравнение с 78.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTC) за год составила 73.79. Сравнение с текущими 78.50 и 73.79 - 79.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTC?
В прошлом Vanguard Total Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.28 и 1.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.28
- Open
- 78.33
- Bid
- 78.50
- Ask
- 78.80
- Low
- 78.21
- High
- 78.54
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 2.94%
- Годовое изменение
- 1.83%
