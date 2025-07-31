Dövizler / VNT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VNT: Vontier Corporation
43.26 USD 0.28 (0.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VNT fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.02 ve Yüksek fiyatı olarak 43.88 aralığında işlem gördü.
Vontier Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNT haberleri
- Should Value Investors Buy Vontier (VNT) Stock?
- Vontier hisseleri 43,88 dolar ile 52 haftalık zirveyi gördü
- Vontier stock hits 52-week high at 43.88 USD
- Gilbarco Veeder-Root, Ampol ile beş yıllık servis sözleşmesi imzaladı
- Gilbarco Veeder-Root wins five-year service contract with Ampol
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- What Makes Vontier (VNT) a New Buy Stock
- Are Investors Undervaluing Vontier (VNT) Right Now?
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Vontier Seen Riding IoT Boom And Recurring Revenue Growth To Stronger Earnings, Analyst Says - Vontier (NYSE:VNT)
- Vontier stock hits 52-week high at 43.36 USD
- Vontier declares quarterly dividend of $0.025 per share
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- KeyBanc initiates Vontier stock with Overweight rating on mobility ecosystem growth
- VNT vs. DUOL: Which Stock Is the Better Value Option?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Vontier Corporation (VNT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Vontier stock hits 52-week high at $42.03
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Vontier (VNT) Upgraded to Buy: Here's Why
- VNT vs. DUOL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Vontier Corporation (VNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
43.02 43.88
Yıllık aralık
27.22 43.88
- Önceki kapanış
- 43.54
- Açılış
- 43.88
- Satış
- 43.26
- Alış
- 43.56
- Düşük
- 43.02
- Yüksek
- 43.88
- Hacim
- 898
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- 2.93%
- 6 aylık değişim
- 32.42%
- Yıllık değişim
- 28.71%
21 Eylül, Pazar