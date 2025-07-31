FiyatlarBölümler
Dövizler / VNT
Geri dön - Hisse senetleri

VNT: Vontier Corporation

43.26 USD 0.28 (0.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VNT fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.02 ve Yüksek fiyatı olarak 43.88 aralığında işlem gördü.

Vontier Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VNT haberleri

Günlük aralık
43.02 43.88
Yıllık aralık
27.22 43.88
Önceki kapanış
43.54
Açılış
43.88
Satış
43.26
Alış
43.56
Düşük
43.02
Yüksek
43.88
Hacim
898
Günlük değişim
-0.64%
Aylık değişim
2.93%
6 aylık değişim
32.42%
Yıllık değişim
28.71%
21 Eylül, Pazar