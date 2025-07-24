Валюты / VNT
VNT: Vontier Corporation
42.60 USD 0.17 (0.40%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNT за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.29, а максимальная — 42.99.
Следите за динамикой Vontier Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VNT
Дневной диапазон
42.29 42.99
Годовой диапазон
27.22 43.78
- Предыдущее закрытие
- 42.77
- Open
- 42.77
- Bid
- 42.60
- Ask
- 42.90
- Low
- 42.29
- High
- 42.99
- Объем
- 1.285 K
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 30.39%
- Годовое изменение
- 26.75%
