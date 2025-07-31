Währungen / VNT
VNT: Vontier Corporation
43.54 USD 0.96 (2.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNT hat sich für heute um 2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.81 bis zu einem Hoch von 43.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vontier Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.81 43.60
Jahresspanne
27.22 43.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.58
- Eröffnung
- 42.86
- Bid
- 43.54
- Ask
- 43.84
- Tief
- 42.81
- Hoch
- 43.60
- Volumen
- 956
- Tagesänderung
- 2.25%
- Monatsänderung
- 3.59%
- 6-Monatsänderung
- 33.27%
- Jahresänderung
- 29.54%
