VNT: Vontier Corporation

43.54 USD 0.96 (2.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNT hat sich für heute um 2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.81 bis zu einem Hoch von 43.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vontier Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.81 43.60
Jahresspanne
27.22 43.78
Vorheriger Schlusskurs
42.58
Eröffnung
42.86
Bid
43.54
Ask
43.84
Tief
42.81
Hoch
43.60
Volumen
956
Tagesänderung
2.25%
Monatsänderung
3.59%
6-Monatsänderung
33.27%
Jahresänderung
29.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K