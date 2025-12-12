- Genel bakış
VNME: Vendome Acquisition Corp I
VNME fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 10.0700 aralığında işlem gördü.
Vendome Acquisition Corp I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
VNME hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vendome Acquisition Corp I hisse senedi 10.0700 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0700 - 10.0700 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. VNME canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vendome Acquisition Corp I hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vendome Acquisition Corp I hisse senedi şu anda 10.0700 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.21% ve USD değerlerini izler. VNME hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VNME hisse senedi nasıl alınır?
Vendome Acquisition Corp I hisselerini şu anki 10.0700 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0700 ve Ask 10.0730 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VNME fiyat hareketlerini takip edin.
VNME hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vendome Acquisition Corp I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.8900 - 10.0800 ve mevcut fiyatı 10.0700 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0700 veya Ask 10.0730 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 1.21% değerlerini karşılaştırır. VNME fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Vendome Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Vendome Acquisition Corp I hisse senedi yıllık olarak 10.0800 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.8900 - 10.0800). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vendome Acquisition Corp I performansını takip edin.
Vendome Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Vendome Acquisition Corp I (VNME) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.8900 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0700 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.8900 - 10.0800 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VNME fiyat hareketlerini izleyin.
VNME hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vendome Acquisition Corp I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.0700 ve yıllık değişim oranı 1.21% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.0700
- Açılış
- 10.0700
- Satış
- 10.0700
- Alış
- 10.0730
- Düşük
- 10.0700
- Yüksek
- 10.0700
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.10%
- 6 aylık değişim
- 1.21%
- Yıllık değişim
- 1.21%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
