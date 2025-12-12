CotaçõesSeções
Moedas / VNME
Voltar para Ações

VNME: Vendome Acquisition Corp I

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do VNME para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0700 e o mais alto foi 10.0700.

Veja a dinâmica do par de moedas Vendome Acquisition Corp I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VNME hoje?

Hoje Vendome Acquisition Corp I (VNME) está avaliado em 10.0700. O instrumento é negociado dentro de 10.0700 - 10.0700, o fechamento de ontem foi 10.0700, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VNME em tempo real.

As ações de Vendome Acquisition Corp I pagam dividendos?

Atualmente Vendome Acquisition Corp I está avaliado em 10.0700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.21% e USD. Monitore os movimentos de VNME no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VNME?

Você pode comprar ações de Vendome Acquisition Corp I (VNME) pelo preço atual 10.0700. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0700 ou 10.0730, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VNME no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VNME?

Investir em Vendome Acquisition Corp I envolve considerar a faixa anual 9.8900 - 10.0800 e o preço atual 10.0700. Muitos comparam 0.10% e 1.21% antes de enviar ordens em 10.0700 ou 10.0730. Estude as mudanças diárias de preço de VNME no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Vendome Acquisition Corp I?

O maior preço de Vendome Acquisition Corp I (VNME) no último ano foi 10.0800. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8900 - 10.0800, e a comparação com 10.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vendome Acquisition Corp I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Vendome Acquisition Corp I?

O menor preço de Vendome Acquisition Corp I (VNME) no ano foi 9.8900. A comparação com o preço atual 10.0700 e 9.8900 - 10.0800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VNME em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VNME?

No passado Vendome Acquisition Corp I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0700 e 1.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.0700 10.0700
Faixa anual
9.8900 10.0800
Fechamento anterior
10.0700
Open
10.0700
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Low
10.0700
High
10.0700
Volume
1
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
1.21%
Mudança anual
1.21%
12 dezembro, sexta-feira
18:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
414
Projeç.
Prév.
413
18:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
548
Projeç.
Prév.
549
20:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.