VNME: Vendome Acquisition Corp I

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio VNME ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0700 e ad un massimo di 10.0700.

Segui le dinamiche di Vendome Acquisition Corp I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VNME oggi?

Oggi le azioni Vendome Acquisition Corp I sono prezzate a 10.0700. Viene scambiato all'interno di 10.0700 - 10.0700, la chiusura di ieri è stata 10.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VNME mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vendome Acquisition Corp I pagano dividendi?

Vendome Acquisition Corp I è attualmente valutato a 10.0700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VNME.

Come acquistare azioni VNME?

Puoi acquistare azioni Vendome Acquisition Corp I al prezzo attuale di 10.0700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0700 o 10.0730, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VNME sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VNME?

Investire in Vendome Acquisition Corp I implica considerare l'intervallo annuale 9.8900 - 10.0800 e il prezzo attuale 10.0700. Molti confrontano 0.10% e 1.21% prima di effettuare ordini su 10.0700 o 10.0730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VNME con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vendome Acquisition Corp I?

Il prezzo massimo di Vendome Acquisition Corp I nell'ultimo anno è stato 10.0800. All'interno di 9.8900 - 10.0800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vendome Acquisition Corp I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vendome Acquisition Corp I?

Il prezzo più basso di Vendome Acquisition Corp I (VNME) nel corso dell'anno è stato 9.8900. Confrontandolo con gli attuali 10.0700 e 9.8900 - 10.0800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VNME muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VNME?

Vendome Acquisition Corp I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0700 e 1.21%.

Intervallo Giornaliero
10.0700 10.0700
Intervallo Annuale
9.8900 10.0800
Chiusura Precedente
10.0700
Apertura
10.0700
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Minimo
10.0700
Massimo
10.0700
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
1.21%
Variazione Annuale
1.21%
