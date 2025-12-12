- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VNME: ヴァンドーム・アクイジションI
VNMEの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0700の安値と10.0700の高値で取引されました。
ヴァンドーム・アクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VNME株の現在の価格は？
ヴァンドーム・アクイジションIの株価は本日10.0700です。10.0700 - 10.0700内で取引され、前日の終値は10.0700、取引量は1に達しました。VNMEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ヴァンドーム・アクイジションIの株は配当を出しますか？
ヴァンドーム・アクイジションIの現在の価格は10.0700です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.21%やUSDにも注目します。VNMEの動きはライブチャートで確認できます。
VNME株を買う方法は？
ヴァンドーム・アクイジションIの株は現在10.0700で購入可能です。注文は通常10.0700または10.0730付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。VNMEの最新情報はライブチャートで確認できます。
VNME株に投資する方法は？
ヴァンドーム・アクイジションIへの投資では、年間の値幅9.8900 - 10.0800と現在の10.0700を考慮します。注文は多くの場合10.0700や10.0730で行われる前に、0.10%や1.21%と比較されます。VNMEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ヴァンドーム・アクイジションIの株の最高値は？
ヴァンドーム・アクイジションIの過去1年の最高値は10.0800でした。9.8900 - 10.0800内で株価は大きく変動し、10.0700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヴァンドーム・アクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ヴァンドーム・アクイジションIの株の最低値は？
ヴァンドーム・アクイジションI(VNME)の年間最安値は9.8900でした。現在の10.0700や9.8900 - 10.0800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VNMEの動きはライブチャートで確認できます。
VNMEの株式分割はいつ行われましたか？
ヴァンドーム・アクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0700、1.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0700
- 始値
- 10.0700
- 買値
- 10.0700
- 買値
- 10.0730
- 安値
- 10.0700
- 高値
- 10.0700
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.21%
- 1年の変化
- 1.21%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前