VNME: Vendome Acquisition Corp I
Le taux de change de VNME a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0700 et à un maximum de 10.0700.
Suivez la dynamique Vendome Acquisition Corp I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VNME aujourd'hui ?
L'action Vendome Acquisition Corp I est cotée à 10.0700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0700 - 10.0700, a clôturé hier à 10.0700 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de VNME présente ces mises à jour.
L'action Vendome Acquisition Corp I verse-t-elle des dividendes ?
Vendome Acquisition Corp I est actuellement valorisé à 10.0700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VNME.
Comment acheter des actions VNME ?
Vous pouvez acheter des actions Vendome Acquisition Corp I au cours actuel de 10.0700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0700 ou de 10.0730, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VNME sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VNME ?
Investir dans Vendome Acquisition Corp I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.8900 - 10.0800 et le prix actuel 10.0700. Beaucoup comparent 0.10% et 1.21% avant de passer des ordres à 10.0700 ou 10.0730. Consultez le graphique du cours de VNME en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vendome Acquisition Corp I ?
Le cours le plus élevé de Vendome Acquisition Corp I l'année dernière était 10.0800. Au cours de 9.8900 - 10.0800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vendome Acquisition Corp I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Vendome Acquisition Corp I ?
Le cours le plus bas de Vendome Acquisition Corp I (VNME) sur l'année a été 9.8900. Sa comparaison avec 10.0700 et 9.8900 - 10.0800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VNME sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VNME a-t-elle été divisée ?
Vendome Acquisition Corp I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0700 et 1.21% après les opérations sur titres.
