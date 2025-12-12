КотировкиРазделы
VNME: Vendome Acquisition Corp I

10.0700 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VNME за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0700, а максимальная — 10.0700.

Следите за динамикой Vendome Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNME сегодня?

Vendome Acquisition Corp I (VNME) сегодня оценивается на уровне 10.0700. Инструмент торгуется в пределах 10.0700 - 10.0700, вчерашнее закрытие составило 10.0700, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vendome Acquisition Corp I?

Vendome Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения VNME на графике в реальном времени.

Как купить акции VNME?

Вы можете купить акции Vendome Acquisition Corp I (VNME) по текущей цене 10.0700. Ордера обычно размещаются около 10.0700 или 10.0730, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNME?

Инвестирование в Vendome Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.8900 - 10.0800 и текущей цены 10.0700. Многие сравнивают 0.10% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.0700 или 10.0730. Изучайте ежедневные изменения цены VNME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vendome Acquisition Corp I?

Самая высокая цена Vendome Acquisition Corp I (VNME) за последний год составила 10.0800. Акции заметно колебались в пределах 9.8900 - 10.0800, сравнение с 10.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vendome Acquisition Corp I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vendome Acquisition Corp I?

Самая низкая цена Vendome Acquisition Corp I (VNME) за год составила 9.8900. Сравнение с текущими 10.0700 и 9.8900 - 10.0800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNME?

В прошлом Vendome Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0700 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0700 10.0700
Годовой диапазон
9.8900 10.0800
Предыдущее закрытие
10.0700
Open
10.0700
Bid
10.0700
Ask
10.0730
Low
10.0700
High
10.0700
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
1.21%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.