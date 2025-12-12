- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VNME: Vendome Acquisition Corp I
Курс VNME за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0700, а максимальная — 10.0700.
Следите за динамикой Vendome Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNME сегодня?
Vendome Acquisition Corp I (VNME) сегодня оценивается на уровне 10.0700. Инструмент торгуется в пределах 10.0700 - 10.0700, вчерашнее закрытие составило 10.0700, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vendome Acquisition Corp I?
Vendome Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 10.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения VNME на графике в реальном времени.
Как купить акции VNME?
Вы можете купить акции Vendome Acquisition Corp I (VNME) по текущей цене 10.0700. Ордера обычно размещаются около 10.0700 или 10.0730, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNME?
Инвестирование в Vendome Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.8900 - 10.0800 и текущей цены 10.0700. Многие сравнивают 0.10% и 1.21% перед размещением ордеров на 10.0700 или 10.0730. Изучайте ежедневные изменения цены VNME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vendome Acquisition Corp I?
Самая высокая цена Vendome Acquisition Corp I (VNME) за последний год составила 10.0800. Акции заметно колебались в пределах 9.8900 - 10.0800, сравнение с 10.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vendome Acquisition Corp I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vendome Acquisition Corp I?
Самая низкая цена Vendome Acquisition Corp I (VNME) за год составила 9.8900. Сравнение с текущими 10.0700 и 9.8900 - 10.0800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNME?
В прошлом Vendome Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0700 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0700
- Open
- 10.0700
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Low
- 10.0700
- High
- 10.0700
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.