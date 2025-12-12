- Übersicht
VNME: Vendome Acquisition Corp I
Der Wechselkurs von VNME hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0700 bis zu einem Hoch von 10.0700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vendome Acquisition Corp I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VNME heute?
Die Aktie von Vendome Acquisition Corp I (VNME) notiert heute bei 10.0700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0700 - 10.0700 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0700 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von VNME zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VNME Dividenden?
Vendome Acquisition Corp I wird derzeit mit 10.0700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VNME zu verfolgen.
Wie kaufe ich VNME-Aktien?
Sie können Aktien von Vendome Acquisition Corp I (VNME) zum aktuellen Kurs von 10.0700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0700 oder 10.0730 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VNME auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VNME-Aktien?
Bei einer Investition in Vendome Acquisition Corp I müssen die jährliche Spanne 9.8900 - 10.0800 und der aktuelle Kurs 10.0700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.10% und 1.21%, bevor sie Orders zu 10.0700 oder 10.0730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VNME.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vendome Acquisition Corp I?
Der höchste Kurs von Vendome Acquisition Corp I (VNME) im vergangenen Jahr lag bei 10.0800. Innerhalb von 9.8900 - 10.0800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vendome Acquisition Corp I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vendome Acquisition Corp I?
Der niedrigste Kurs von Vendome Acquisition Corp I (VNME) im Laufe des Jahres betrug 9.8900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0700 und der Spanne 9.8900 - 10.0800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VNME live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VNME statt?
Vendome Acquisition Corp I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0700 und 1.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0700
- Eröffnung
- 10.0700
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Tief
- 10.0700
- Hoch
- 10.0700
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.21%
- Jahresänderung
- 1.21%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh