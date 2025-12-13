- Panorámica
VNME: Vendome Acquisition Corp I
El tipo de cambio de VNME de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.0700, mientras que el máximo ha alcanzado 10.0700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vendome Acquisition Corp I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VNME hoy?
Vendome Acquisition Corp I (VNME) se evalúa hoy en 10.0700. El instrumento se negocia dentro de 10.0700 - 10.0700; el cierre de ayer ha sido 10.0700 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VNME en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vendome Acquisition Corp I?
Vendome Acquisition Corp I se evalúa actualmente en 10.0700. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.21% y USD. Monitoree los movimientos de VNME en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VNME?
Puede comprar acciones de Vendome Acquisition Corp I (VNME) al precio actual de 10.0700. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.0700 o 10.0730, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VNME en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VNME?
Invertir en Vendome Acquisition Corp I implica tener en cuenta el rango anual 9.8900 - 10.0800 y el precio actual 10.0700. Muchos comparan 0.10% y 1.21% antes de colocar órdenes en 10.0700 o 10.0730. Estudie los cambios diarios de precios de VNME en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vendome Acquisition Corp I?
El precio más alto de Vendome Acquisition Corp I (VNME) en el último año ha sido 10.0800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.8900 - 10.0800, una comparación con 10.0700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vendome Acquisition Corp I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vendome Acquisition Corp I?
El precio más bajo de Vendome Acquisition Corp I (VNME) para el año ha sido 9.8900. La comparación con los actuales 10.0700 y 9.8900 - 10.0800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VNME en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VNME?
En el pasado, Vendome Acquisition Corp I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.0700 y 1.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.0700
- Open
- 10.0700
- Bid
- 10.0700
- Ask
- 10.0730
- Low
- 10.0700
- High
- 10.0700
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 1.21%
- Cambio anual
- 1.21%