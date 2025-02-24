Dövizler / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VLYPP fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.24 ve Yüksek fiyatı olarak 25.54 aralığında işlem gördü.
Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VLYPP haberleri
Günlük aralık
25.24 25.54
Yıllık aralık
21.71 26.11
- Önceki kapanış
- 25.37
- Açılış
- 25.45
- Satış
- 25.51
- Alış
- 25.81
- Düşük
- 25.24
- Yüksek
- 25.54
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- 0.55%
- Aylık değişim
- 0.35%
- 6 aylık değişim
- 3.53%
- Yıllık değişim
- 3.28%
21 Eylül, Pazar