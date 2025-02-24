通貨 / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VLYPPの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり25.24の安値と25.54の高値で取引されました。
Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VLYPP News
1日のレンジ
25.24 25.54
1年のレンジ
21.71 26.11
- 以前の終値
- 25.37
- 始値
- 25.45
- 買値
- 25.51
- 買値
- 25.81
- 安値
- 25.24
- 高値
- 25.54
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- 0.35%
- 6ヶ月の変化
- 3.53%
- 1年の変化
- 3.28%
