통화 / VLYPP
VLYPP: Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A
25.51 USD 0.14 (0.55%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VLYPP 환율이 오늘 0.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.24이고 고가는 25.54이었습니다.
Valley National Bancorp - 6.25% Fixed-to-Floating Rate Series A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VLYPP News
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.79 USD
- Valley National Bancorp A Pref stock hits 52-week high at 25.69 USD
- Risk Management For Today's Income Portfolios
- Valley National Bancorp: Upgrading 8.2% Yielding Preferreds On Performance (NASDAQ:VLY)
- Valley National Bancorp: Potentially Undervalued, But Still Not A Buy (NASDAQ:VLY)
- Valley National: Performance Improvements, But Still Avoiding Preferred Shares (VLY)
일일 변동 비율
25.24 25.54
년간 변동
21.71 26.11
- 이전 종가
- 25.37
- 시가
- 25.45
- Bid
- 25.51
- Ask
- 25.81
- 저가
- 25.24
- 고가
- 25.54
- 볼륨
- 22
- 일일 변동
- 0.55%
- 월 변동
- 0.35%
- 6개월 변동
- 3.53%
- 년간 변동율
- 3.28%
